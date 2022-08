Guarda Municipal realiza ciclo de palestras em escolas da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), está levando mais conhecimento e segurança para escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por meio de um ciclo de palestras realizado pelos guardas municipais que já atuam nos bairros ou nos próprios espaços.

O objetivo é manter a Guarda Municipal próxima à comunidade onde realizam os serviços e com abordagens educativas, para que a população entenda não só qual é o serviço da guarda, mas também o papel social que desempenham. O diretor do Comando, Claudionei Barbosa, explica qual é o diferencial da guarda nesse tipo de abordagem, que esta semana aconteceu na escola municipal Santa Rosa 02, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste.

“Nós temos recebido algumas demandas de escolas com alguns sintomas de conflito. Partindo dessa premissa, estamos fazendo essa aproximação nas escolas com uma abordagem diferente. Ao invés de chegar de uma forma muito proibitiva, a gente tem tomado como posição a orientação, palestrar, conversar com os alunos de sala em sala, quebrando essas barreiras para que eles entendam que a escola é um local de aprendizagem, onde eles podem socializar e programar melhor seu futuro”, afirmou o diretor da GM.

Barbosa ressaltou que a Guarda Municipal vive um novo momento, com atualização de treinamentos e constantes capacitações, além da utilização de armas letais e de choque como ferramentas de apoio ao serviço, e essa proximidade com os usuários dos espaços públicos faz parte dessa nova rotina.

Para o guarda municipal Marlon Serrão, essa abordagem é necessária e deve ser feita mais vezes. “Foi uma experiência muito boa. É uma ação que está sendo implementada na Guarda Municipal. Nós podemos passar quais são os direitos e deveres do jovem, por exemplo. Essa foi uma iniciativa muito boa da secretaria. Os jovens tiveram muito carinho com os guardas. Explicamos a eles que a intenção não era amedrontar, mas passar conhecimento e que nós estamos ali também para fazer a segurança dos jovens e da escola”, ressaltou.

Durante toda a semana, a Guarda Municipal realizou um ciclo de palestras em escolas e a meta é que esse tipo de ação se estenda para mais unidades de ensino. E em caso de denúncias para a Guarda Municipal, o atendimento é feito pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), através do número 153.

*Com informações da assessoria

