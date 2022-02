SSP-AM altera status da operação de resgate dos desaparecidos em Urucará, interior do AM

Manaus (AM) – Na tarde desta terça-feira (22), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) alterou o status da operação dos desaparecidos no município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus) para ação de busca e captura. Diante do cenário, os rastros dos três homens que estão desaparecidos indicam fuga, conforme o relatório das equipes que foram enviadas para a região.

Com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) em Urucará, as forças de segurança levantaram os vestígios dos desaparecidos em área de mata. As equipes policiais seguiram rastros que foram encontrados dos três homens na região, mas os detalhes apontam que os perdidos tomam cuidados para não serem localizados.

Um dos homens possui sete passagens pela polícia nos municípios de Tefé e Parintins pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável, furto e roubo majorado. Em nome do autor há dois mandados, sendo um de prisão expedido pela 2a Vara da Comarca de Tefé em 10 de julho de 2019, além de outro mandado de recaptura expedido pela Promotoria Pública de Tefé em 28 de junho de 2021, sendo considerado foragido.

Por esse motivo, a SSP-AM desativa o CICC-L em Urucará. No entanto, o caso continua sendo acompanhado por uma investigação policial com o objetivo de localizar os caçadores. Mais informações não puderam ser repassadas para não atrapalhar o trabalho das equipes.

Morte da cadela Ronda

A operação ficou marcada pela morte da cadela Ronda, do canil da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), ao defender a equipe de um ataque de onça. A cadela da raça Pastor Malinois morreu no município de Urucará, durante a operação policial que foi montada para intensificar as buscas pelos três caçadores que desapareceram na cidade.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

