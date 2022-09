Museu Amazônico integra programação da 16ª Primavera dos Museus

Manaus (AM)- O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) integra a programação da 16ª Primavera dos Museus que acontece entre 19 a 23 de setembro, com o tema “Independência e Museus: outros 200, outras histórias”, sugerindo uma reflexão sobre o que outros sentidos e independências o Brasil e os brasileiros viveram nestes 200 anos.

A Primavera dos Museus é uma temporada de eventos socioculturais que ocorre anualmente, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que tem por objetivo divulgar e valorizar os museus brasileiros, colaborando para aproximá-los da sociedade.

Segundo o IBRAM, o tema propõe renovar os olhares sobre este fato histórico, sob a ótica da diversidade cultural, da liberdade de pensamento, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações.

Acesse a programação:

Exposição Virtual: a partir de 19 de setembro

Tema: “Arte e ciência na flora e fauna amazônica”

A mostra virtual, de curadoria de Leila Baptaglin, Lucimery Ribeiro e Carolina Brandão, tem como objetivo apresentar as produções artísticas da coleção Feliciano Lana, salvaguardadas no Museu Amazônico. As obras destacam os saberes tradicionais e a flora e fauna amazônica, nos permitindo pensar na discussão entre arte e ciência no ambiente educacional, seja ele formal ou informal.

Para visitar, acesse:

https://leilaadrianabaptaglin02gt.46graus.com/exposicao-virtual-colecao-feliciano-pimentel-lana/

Exposição virtual– Tema: “Arte e ciência na flora amazônica”

A mostra virtual, de curadoria de Leila Baptaglin, tem como objetivo apresentar as produções da artista/pesquisadora roraimense Leila Adriana Baptaglin (1984-….). Em suas obras, destaca-se a flora amazônica, em especial a roraimense, dando margem para pensarmos na diversidade de experiências artísticas que podem e devem ser levadas para o ambiente educacional formal, informal e não-formal.

Para visitar, acesse:

https://leilaadrianabaptaglin.46graus.com/exposicao-virtual-leila-a-baptaglin/

21 de setembro- Ação educativa das 14h às 15h30, na biblioteca do Museu Amazônico. Tema: “Independência ou Independências?”. Palestrantes: Dyson Teles Alves, Rosângela, Martins e Carolina Brandão Gonçalves

Ação educativa- Lançamento de um jogo de memória e de uma HQ, online, com reproduções de desenhos feitos por Feliciano Lana, ambos os produtos com curadoria e ilustração feitas, respectivamente, pela artista/pesquisadora roraimense Leila Adriana Baptaglin. Publicação nas mídias sociais do Museu Amazônico

22 de setembro a 22 de outubro- Atividade cultural- Violões no Museu Amazônico, com os músicos Nelson Fernando Cayhado e Márcio Carvalho. Publicação nas mídias sociais do Museu Amazônico

23 de setembro – Palestra das 14h às 16h, presencial no Museu Amazônico. Dublagem Brasileira: processo de produção do documentário “A voz brasileira no cinema” com a palestrante Catharine Senna e organização de Thiago Morais.

