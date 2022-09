Curso gratuito de formação em artes circenses abre inscrições em Manaus

Manaus (AM) – Pela primeira vez, Manaus terá uma formação em arte circense. A iniciativa pioneira oferece aulas de acrobacia de solo, acrobacia aérea, malabares, clown e dança. A formação tem como principal objetivo capacitar pessoas para se tornarem novas potencias para atuarem na indústria criativa por meio das artes do circo. O curso gratuito é oferecido pelo Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.

As inscrições para participar da turma inicial começam nesta segunda-feira (12) e seguem até quinta-feira (15). As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, no Centro de Convenções de Manaus, conhecido como Sambódromo, situado no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus. A primeira turma iniciará a formação no dia 19 de setembro, com aulas até 30 de novembro.

A formação contará com professores que são referências das artes circenses na capital amazonense. Os docentes são: Ayla Tayna, Jean Winder, Jean Palladino, Oziel Oliveira e Fernanda Bezerra.

Inscrições

Inscrições abertas Foto: Divulgação

Para se inscrever no Curso de Formação em Artes Circenses é necessário comparecer no Sambódromo de Manaus, Bloco F, no setor Secretaria Escolar, entre os dias 12 e 15 deste mês, das 8h às 11h e das 13h às 17h. O curso tem como público-alvo artistas e simpatizantes da área.

Os documentos necessários para participar são: cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; cópia do comprovante de escolaridade ou declaração escolar e foto 3×4. No caso de pessoas com idade abaixo dos 18 anos, também é necessário a cópia do RG e CPF do responsável.

Formação pioneira

Jean Winder é acrobata, formado na Escola Nacional do Circo Foto: Divulgação

O curso é uma iniciativa do artista circense e produtor cultural Jean Winder, de 29 anos, formado pela Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. O artista amazonense sentiu falta de uma formação em circo na cidade natal e propôs uma formação para desenvolver as artes do circo na capital amazonense.

“Esse curso de formação em artifícios e o diferencial dele é que ele é inédito. Antes, as pessoas que se interessavam em fazer uma formação em arte circense ou investir na área tinham que sair da cidade de Manaus, outros tiveram que esperar e fazer um curso livre, mas, ainda assim, não era um curso de formação, ou seja, não era um curso formal. Então, esse curso é um curso formal, ele é um curso completo no padrão das escolas de formação circense do mundo. Ele se iguala por promover uma estrutura pedagógica para as artes do circo e ainda tem o nível de conhecimento altíssimo por conta do nível de formação dos instrutores, pessoas que saíram de Manaus na busca de conhecimento e se formaram na área. Esses profissionais irão compartilhar seus conhecimentos e fazer esse curso acontecer com qualidade aqui em Manaus”, destacou Jean.

O acróbata e bailarino Oziel de Oliveira, que também atuará como professor no curso, considera a formação uma grande conquista para a cidade de Manaus, principalmente para os artistas que há anos produzem artes e agora podem contar com uma formação formal.

“Ter uma formação circense aqui na cidade de Manaus é um grande marco, é uma conquista. Para nós artistas e artísticas independentes, que já estamos aí fazendo muita arte, era necessário fundamentos para podermos ter respaldo, respeito e para continuarmos desenvolvendo muita cultura e arte na cidade. A arte aqui é muito presente, mas os artistas buscavam mais conhecimento. Essa formação promovida pelo Cláudio Santoro será de grande apreço para comunidade e, principalmente, pela classe dos artistas circenses, que origina com o intuito potencializar, incentivar e formar esses artistas que já fazem artes”, aponta.

Acróbata e bailarino Oziel de Oliveira vislumbra uma Escola do Circo de Manaus no futuro Foto:Divulgação

O primeiro curso de formação de artes circense é visto como um marco e, principalmente, como o início do desenvolvimento prático e teórico das artes do circo em Manaus.

“Essa formação é o início de algo muito grandioso que podemos realizar aqui em Manaus. Afinal, já existem profissionais de circo que foram buscar formações fora, como na Escola Nacional do Rio de Janeiro, na Escola do Circocan, em Curitiba, e esses profissionais voltaram para cá. Antes não existia esse ambiente para que eles pudessem ser inseridos. Então, essa formação, ela criará empregos, cursos, formações e especializações. Isso era o anseio que tínhamos e a nossa cidade têm profissionais preparados, qualificados. Esse é o pontapé para que tudo isso possa ser organizado e muito bem fundamentado. Daqui para frente esperamos que possa ter, com o pensamento muito positivo, possa existir uma escola aqui dentro da nossa cidade”, destaca Oziel.

Arte circense em Manaus

Jean Palladino enxerga um crescimento de artistas circenses que buscam formação Foto: Laryssa Gaynett

O artista, produtor cultural e palhaço, Jean Palladino, analisa como positiva essa formação, mas destaca que Manaus já vive a arte do circo há anos. De acordo com ele, a arte circense na capital amazonense nasceu com o restante das outras regiões do Brasil, no entanto, Jean aponta que ela não desenvolveu os aspectos formais do conhecimento, sendo que os artistas amazonenses trocavam conhecimento entre si.

“Manaus é uma cidade onde as artes circenses sempre estiveram. Como no mundo todo, é uma arte que de geração para geração e que, naturalmente como todas as outras artes, foi se espalhando por outras vertentes, por outros segmentos. As famílias circenses passavam para seus filhos e assim sucessivamente. Com o tempo, essa formação circense deu lugar as escolas de circo que existem hoje no Brasil. No Brasil têm escolas que focam determinadas habilidades e outras que abarcam a linha de todas as habilidades circenses e, em Manaus, sempre tivemos um compartilhamento de conhecimento entre os próprios artistas, desde as suas técnicas que aprenderam em outros lugares ou que foram aperfeiçoando de forma autodidata”, afirma Palladino.

Manaus vive uma expansão da área circense, com mais artistas buscando formações, produtores culturais investido nas artes do circo, mais palhaços, acrobatas, e outros artistas dessa cena buscando conhecimento.

“O circo sempre foi um lugar de muita experimentação, de experiências. Atualmente, em Manaus, a cena tem se expandido bastante, então hoje sentimos a necessidade de uma formação para que os profissionais estejam capacitados em diversos seguimentos, diversas áreas. Temos uma forte presença de acrobacia aérea na cidade, da palhaçaria e, com isso, tem mais necessidade, uma maior demanda, de artistas capacitados. Então, acredito que essa formação circense seja agora de extrema importância, bem relevante para o atual momento da cena circense em Manaus”, relata.

Palladino compara a arte circense com outras áreas artística, como dança, música, teatro, que já possuem cursos de formações em Manaus. Ele ver esse curso como o início de algo maior para os artistas e para a própria capital amazonense.

“É a primeira vez que Manaus tem um curso vinculado, com professores capacitados e que já tenham esse histórico, uma formação mais técnica nas artes do circo. Já existe uma formação continuada em diversas áreas. Tem de música, dança, teatro, artes visuais e, pela primeira vez, o circo entra agora nesse formato, esperamos que seja algo importante, damos um pontapé para fortalecer essa cena na cidade. Espero que seja um momento em que várias pessoas, que hoje em dia enxergam esse cenário circense se solidificando, comecem a buscar mais conhecimento”, disse.

“Espero que mais pessoas que tiveram sempre essa vontade de aprender e que não sabiam muito aonde ir possam procurar essa formação e, com isso, começarmos a ter mais artistas. Com uma variedade maior, a minha expectativa é que essa cena comece a se expandir.”

