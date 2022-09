Henrique Oliveira tem candidatura aprovada pelo TRE

Manaus (AM) – O pedido de impugnação contra a coligação “Amazonas pode Mais” foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) nesta terça-feira (13). Integram a coalizão política o Pros e o Podemos, sendo o ex-governador do estado, Henrique Oliveira (Podemos), lançado como o nome para disputar o Governo do Amazonas.

Com essa decisão da justiça, Henrique Oliveira teve o seu registro de candidatura deferido pela Corte, conforme já consta no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato a deputado estadual Marcelo Augusto dos Santos (Pros) foi o autor do pedido de impugnação. Em seu argumento, havia o apontamento da invalidade da convenção realizada pelo Pros no dia 5 de agosto. Porém, a coligação alega que o TSE valida a convenção do Pros que aconteceu no dia 4 de agosto.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) declarou que o pedido de impugnação era inadequado, visto que não atingia a legitimidade apendas dos candidatos, mas de toda a coligação.

Nesta segunda-feira, em alinhamento com o MPE, os membros do TRE votaram, em unanimidade, com a habilitação da coligação “Amazonas pode Mais” para lançar seus candidatos ao Governo do Amazonas

Outros processos

A Corte Eleitoral também vai julgar os Demonstrativos de Regularidade de Ato Partidário (Drap) dos cargos de deputado estadual e federal.

Os nomes registrados pelo Pros no Drap foram aqueles escolhidos na convenção partidária do dia 5 de agosto, presidida pelo ex-presidente do partido Osvaldo Cardoso.

