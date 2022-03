Moro troca o Podemos pelo União Brasil e desiste de presidência

A legenda, no entanto, ainda não definiu para qual cargo o ex-ministro da Justiça disputará as eleições deste ano

O vice-presidente do União Brasil em São Paulo, o deputado federal Junior Bozzella, disse hoje que o ex-juiz Sergio Moro se filiou ao partido presidido pelo deputado federal Luciano Bivar (PE), deixando o Podemos. A legenda, no entanto, ainda não definiu para qual cargo o ex-ministro da Justiça disputará as eleições deste ano.

“O Sergio assinou a ficha (de filiação) e agora é a gente somar esforços com relação àquilo que vai determinar o estilo do país”, disse Bozzella, em coletiva de imprensa.

Bozella não confirmou se Moro vai continuar na disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro. Em seu antigo partido, o Podemos, ele foi anunciado como pré-candidato ao Planalto. Agora, há a expectativa do ex-juiz concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

“[Ele] não tem garantia de absolutamente nada, é um filiado como outro qualquer e foi muito humilde, muito singelo, no sentido de se colocar como um soldado do União Brasil. Quando você abre mão de seus projetos pessoais, você mostra seu desprendimento à população. Moro entra num partido e se submete às regras desse partido” disse o Vice-presidente do União Brasil-SP sobre filiação de Moro ao partido.

A filiação de Moro ao União Brasil foi definida em um jantar com Bivar na segunda-feira (28). Ao se filiar ao novo partido, o ex-juiz mudou seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo.

“A partir desse jantar houve um sentimento do partido do Sergio Moro de participar desse debate de uma forma bem desprendida, como soldado do partido, se colocando a disposição do presidente Bivar”, afirmou Bozzolla.

Sobre o possível cargo que Moro possa concorrer no pleito de outubro pelo União Brasil, Bozzolla disse não deverá ser o Senado, já que o apresentador José Luiz Datena deve disputar uma vaga de senador pela legenda em São Paulo.

“Se já tem o Datena no Senado, já não pode ser o Senado. Muito claro isso. Não foi discutida nenhuma hipótese, a gente só discutiu a filiação. O futuro vai ser debatido nos próximos dias, com o passar do tempo”, disse Bozzolla.

*Com informações do Uol

