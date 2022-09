Defesa de Kzam Matos afirma que ele está sofrendo perseguição

Manaus (AM) – A defesa de Kzam Matos Martins, de 30 anos, homem suspeito de agredir mulheres que se recusavam a ter relacionamentos com ele, se manifestou em nota nesta sexta-feira (16), afirmando que ele “está sofrendo perseguição de uma blogueira, que estaria induzindo mulheres a fazer boletim de ocorrência (falso) contra o mesmo. Segundo ele, o cliente estaria sofrendo difamação.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), pediu a prisão preventiva do homem na quinta-feira (15). Ele é acusado de agredir várias mulheres em Manaus por se recusarem a ter algum tipo de relacionamento com ele.

De acordo com a nota de esclarecimento, a defesa enfatiza que o suspeito “Está sendo acusado de inúmeras inverdades, inclusive de estupro, o que nunca aconteceu!”, consta no documento.

Ainda, no documento divulgado, a defesa acusa o delegado que investiga o crime, de se recusar a ouvir o suspeito Kzam Matos. “O Delegado da 11ª Delegacia não concluiu o inquérito e em momento algum chamou Kzam para ser ouvido. Na verdade se recusou a ouvi-lo, ferindo de morte o direito do contraditório e da ampla defesa.”, garantiu a defesa de Kzam Matos.

Conforme a advogada de defesa, Denise Moura, tudo será esclarecido quando seu cliente for apresentado com seus advogados.

“Kzam só será apresentado quando a defesa tiver acesso aos autos e os seus direitos a contraditório, liberdade e presunção de inocência forem respeitados”.

O caso

Conforme a Polícia Civil, o homem só passou a ser investigado após a primeira vítima relatar que foi agredida fisicamente, com socos e uma cotovelada na região da cabeça. Ela alega, ainda, que o fato ocorreu após a recusa de se envolver afetivamente com o suposto autor. A mulher foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

O caso foi transferido ao 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde além da jovem, outras vítimas também buscaram a delegacia para denunciar de ações semelhantes do suspeito.

“Quando ele as abordava ou tentava algum flerte com elas. A partir do momento como as vítimas diziam não, havia uma completa mudança no comportamento do suspeito”, disse o delegado de polícia civil.

