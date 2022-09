As vítimas alegam que as agressões iniciam após recusarem a se envolver afetivamente com o suspeito.

Manaus (AM) – Um homem identificado como Kizam Matos Martins, de 30 anos, é investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeito de agredir várias mulheres que recusaram ter algum tipo de relacionamento afetivo com ele. As investigações iniciaram após uma das vítimas registrar Boletim de Ocorrência (BO), relatando as agressões. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul.

Conforme o registro, a vítima relatou que foi agredida fisicamente, com socos e uma cotovelada na região da cabeça. Ela alega, ainda, que o fato ocorreu após a recusa de se envolver afetivamente com o suposto autor.

A delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, esclareceu que a jovem foi atendida na delegacia, ocasião em que foi requisitado o exame de corpo de delito e a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização do mesmo.

Após os procedimentos o caso foi encaminhado para o 11º Distrito Integrado de Polícia (Dip).

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, além da jovem, outras vítimas também buscaram a delegacia para registra BO contra o suspeito.

“Várias mulheres já vieram aqui registrar Boletim de ocorrência. Elas compareceram à delegacia para relatar esses abusos praticados pelo autor quando ele as abordava ou tentava algum flerte com elas. A partir do momento como as vítimas diziam não, havia uma completa mudança no comportamento do suspeito, explicou a autoridade policial.

O delegado explicou que a defesa também já esteve na unidade para tomar conhecimento sobre as acusações.

“No caso a defesa veio tomar conhecimento dos fatos, na verdade de quais fatos, o que aconteceu, o que está acontecendo. Tomar ciência daquilo que está acontecendo. Então tivemos uma conversa preliminar com a defesa acerca dos fatos para que ela possa entender o que está acontecendo.

Além disso, Mozer informou que a cada dia que passa as vítimas estão tendo coragem de ir até a unidade policial para relatar os abusos sofridos pelo suspeito.

“O fato é, a cada dia que passa mais vítimas estão tendo coragem de vir até à delegacia e prestar aqui o seu depoimento a cerca daquilo que aconteceu com ela. Ou seja, o que parece que está acontecendo, é uma violência praticada pelo autor pelo simples fato de a pessoa ser mulher, dele não concordar com as negativas que acaba acontecendo de uma conversa, de uma abordagem”, finalizou o delegado.

Leia mais:

Em Manaus, homem agride mulher por não aceitar enteados em casa

Homem é flagrado agredindo mulher em shopping de Manaus; veja vídeo

Talibã celebra um ano no poder e meninas e mulheres sofrem

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook