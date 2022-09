Motociclista tem a perna quebrada em acidente de trânsito em Manaus

Manaus (AM) – Um acidente de trânsito aconteceu na noite de sábado (17), entre o motociclista Marcelo Kaylon, que não teve a idade revelada, e um carro modelo Merida, de cor prata conduzido por uma motorista que pediu sigilo da identidade. O motociclista teve a perna quebrada por conta do impacto do acidente e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). O acidente aconteceu na rua Fábio Lucena, no bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte de Manaus.

Segundo os familiares de Marcelo Kaylon, a motorista não deu seta para virar o carro. Já a condutora alega que o motociclista estava em alta velocidade e ela não pôde evitar o acidente. Ela relatou ainda que, Kaylon não tinha placa da motocicleta.

Minutos após o acidente, os familiares dele chegaram com a placa do veículo de transporte e afirmavam que a motocicleta havia sido roubada. Por isso estava sem placa, e afirmavam também que ele registrou o roubo em boletim de ocorrência.

Moto ficou bastante danificada após acidente Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) chegou ao local para fazer a perícia do ocorrido. Maiores informações serão esclarecidas após a investigação.

Vale ressaltar que acidentes de trânsito envolvendo motocicletas são comuns na capital amazonense, mas nos últimos meses o índice tem aumentado.

Muitos acidentes envolvem condutores sem carteira de habilitação e nem todos usam o capacete de segurança para a condução do veículo, colocando as suas vidas em risco além das pessoas que vão na garupa.

