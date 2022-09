Corpo de homem é encontrado com mãos e pés amarrados no Centro de Manaus

Mais um assassinato no Centro

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado com marcas de tortura, na madrugada desta terça-feira (20), na rua Luís Antônio, no Centro de Manaus.

As informações preliminares repassadas aos policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) dão conta de que populares passavam no local e avistaram o cadáver, com pés e mãos amarrados, próximo a uma lixeira.

De acordo com informações dos peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), o homem foi vítima de estrangulamento.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. Porém, devido a onda de violência e registros de homicídios no centro da cidade por conta do tráfico de drogas, a polícia não descarta que a motivação deste crime esteja relacionada a um acerto de contas.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros crimes no Centro da cidade

Nos últimos dias, o Centro da capital amazonense vem sendo palco de vários assassinatos. Somente em um prédio, localizado na avenida Joaquim Nabuco, foram registradas três mortes entre o fim de semana e a última segunda-feira (19). Uma das vítimas foi encontrada degolada na laje do edifício.

Na noite de segunda, um outro homicídio foi registrado na área central. Após ser perseguido, o homem foi executado a tiros, na rua Pedro Botelho.

De acordo com o sargento Jackson Santos, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o homem saiu correndo de uma rua e entrou dentro de um estabelecimento, onde são guardados carrinhos de ambulantes da área, mas foi alcançado pelo assassino.

Leia mais:

Com dedo cortado, corpo de homem é encontrado em estacionamento no Centro de Manaus

Corpo com mãos e pés amarrados é encontrado em igarapé, no Centro de Manaus

Dois corpos são encontrados em sacolas plásticas no Centro de Manaus