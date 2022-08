Corpo com mãos e pés amarrados é encontrado em igarapé, no Centro de Manaus

Um corpo do sexo masculino, em estado de decomposição, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (26), em um igarapé, localizado na rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus, Zona Sul.

A equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelos moradores, após um adolescente de 16 anos, encontrar o corpo no igarapé, por volta das 12h.

O corpo estava despido e havia uma tatuagem no braço esquerdo. O mesmo estava com as mãos e pés amarrados para trás.

De acordo com a avó do adolescente que encontrou o corpo, Maria das Graças Reis, de 65 anos, o jovem chegou em casa, pálido, e contou à avó que enquanto estava colhendo bambu para fazer papagaio, viu o corpo dentro do igarapé.

“Quando ele se deparou com o corpo, ficou pálido, e me disse que tinha um corpo amarrado. Foi então que eu chamei o seu Odelson, proprietário da casa [próxima do igarapé onde o corpo foi encontrado], e ele chamou a polícia”, contou a aposentada.

Segundo a mulher de 65 anos, a área onde o homem foi encontrado não é perigosa e afirma ainda que, desde criança mora ali, essa é a primeira vez que um homicídio acontece naquela região.

Os agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), relataram que o corpo apresentava indícios de tortura por estar com as mãos e pés amarrados.

A polícia científica esteve no local para fazer a identificação do corpo e aguardava o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) para a remoção, pois o mesmo estava em área de barranco. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

