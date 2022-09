Homem morre em hospital após ser baleado por criminosos no Nova Esperança

Um homem identificado como Iano da Costa Monteiro, de 28 anos, morreu após ser baleado por criminosos, na noite desta quarta-feira (21), na rua da Paz, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares, um familiar da vítima relatou que, por volta das 22h20, Iano foi abordado por criminosos que chegaram no local e o atingiram com diversos tiros. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram sem serem identificados.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde passou por procedimentos cirúrgicos. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Venezuelano é executado na zona Oeste

A ação criminosa que resultou na morte de Iano ocorreu horas depois do homicídio registrado na mesma zona da cidade. A vítima trata-se de um venezuelano identificado como Engger Veliangel Brito Romero, de 20 anos, executado dentro do restaurante em que trabalhava, no bairro Lírio do Vale.

Na ocasião do crime, os executores chegaram em um carro de cor preta, de modelo e placas não identificados. Um suspeito desceu e efetuou vários disparos contra o venezuelano, que agonizou no local. Após a ação criminosa, os autores dos tiros fugiram sem serem identificados.

