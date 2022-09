Confira fotos do comício de Bolsonaro em Manaus

Manaus (AM) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou um comício, na quinta-feira (22), no Espaço Via Torres, Zona Centro-Sul de Manaus, e reuniu milhares de apoiadores. Conforme a organização, cerca de 30 mil pessoas participaram do evento.

Agora, confira alguns registros do comício, que contou com a presença do candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), o candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Wilson Lima (UB), Alfredo Nascimento, presidente regional do Partido Liberal (PL) e candidato a deputado federal, além de outros deputados bolsonaristas como Alberto Neto, Delegado Pablo e Delegado Péricles.

Fotos: Marcos Holanda

