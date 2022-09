Amazonas investe na expansão da produção regional de laranja e limão

Manaus (AM) – O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e vem ganhando cada vez mais espaço na produção de limão. De olho no crescimento desse mercado, o Governo do Estado vem apostando na expansão da produção dos citros no Amazonas.

Até julho, mais de 80 mil mudas das duas espécies foram distribuídas para produtores de 59 municípios, beneficiando cerca de 2,5 mil trabalhadores da agricultura familiar, conforme dados da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

A ação está inserida no Programa Agro Amazonas, que o governador Wilson Lima lançou m 2020.

O cultivo de citrus é uma das 21 cadeias produtivas prioritárias e possibilita condições para que agricultores obtenham renda a partir de um produto de qualidade.

Em 2022, conforme a Sepror, foram distribuídos 82.410 mudas de citros e 2,6 mil trabalhadores do setor primário foram envolvidos.

De acordo com o secretário da Sepror, Petrúcio Magalhães, o investimento feito pelo Governo do Estado no setor primário é uma alternativa rápida, tanto para movimentar a economia local, garantir a segurança alimentar da população e até vislumbrar a exportação dos produtos.

“É perfeitamente possível a gente conciliar áreas degradadas, áreas antropizadas à produção sustentável de alimentos com a nossa floresta em pé, agregando valor aos nossos produtos e garantindo segurança alimentar nutricional da nossa população, e também para algumas cadeias produtivas e produtores especializados a possibilidade de exportação”, disse.

Ainda conforme o secretário, os produtores beneficiados são identificados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), órgão de assistência técnica e extensão rural.

“O Idam e a Adaf (Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas) estão em praticamente todos os municípios do Amazonas, então você que é produtor e quer produzir laranja, limão para o consumo interno, para a comercialização da sua cidade ou até mesmo pensando no mercado de Manaus e de fora do Brasil, você pode procurar o Idam do seu município, se credenciar e ser assistido por um técnico”, completou o secretário.

Produtora rural há mais de três décadas, Izaura Batista da Silva, 60, foi uma das beneficiadas com o kit de muda de citros.

Há três meses, a agricultora recebeu 20 mudas da Sepror, sendo dez de laranja e seis de limão plantadas em sua propriedade na estrada Frederico Veiga, acessada pela rodovia BR-174 (estrada que liga Manaus a Boa Vista).

No sítio, Izaura cultiva diversas frutas da região amazônica como bacaba, biribá, pupunha e tucumã, além da produção de alevinos doados pelo Governo do Estado.

Ansiosa pela fase da colheita dos citros, a produtora afirma que as mudas trazem a possibilidade de diversificar a produção a ser vendida para a comunidade, servindo também para o consumo da família dentro de casa.

“Eu não tinha dessa laranja e limão aqui e a minha condição não dava para comprar. É caro, estava R$ 15 um pé de muda e não tinha condições de comprar. Vou ficar muito feliz quando tiver frutos e vou saber que foi uma doação de amor e carinho, que a gente cuidou e ela cresceu e multiplicou. A minha esperança é multiplicar o que foi dado”.

