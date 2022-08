Mais de 150 mil pessoas prestigiaram a 22ª edição da Feira da Laranja em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – Em três dias de festa, mais de 150 mil pessoas passaram pelo município de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus) para prestigiar a XXII Feira da Laranja. A Feira da Laranja de 2022 teve início, na última sexta-feira (19), com shows de artistas locais.

A cantora Solange Almeida levantou a galera, no primeiro dia, com repertório mesclado entre composições novas e os sucessos antigos da carreira. Foi a segunda vez de Solange em Rio Preto da Eva. “Eu estive aqui em 2017, cantei na praia, estava lotado, uma energia surreal, um sol para cada pessoa, eu me lembro até hoje. Eu adoro vir a essa cidade, fiquei muito feliz com o convite do prefeito Anderson para retornar a este lugar”, disse a artista.

A festa continuou no sábado (20). Na segunda noite, foi a vez do forrozeiro Dorgival Dantas subir ao palco e animar o público presente. O nordestino do Rio Grande do Norte fez um show de duas horas e cantou os seus grandes sucessos.

“Eu estou muito feliz de estar aqui em Rio Preto da Eva, é sempre bom vir a região Norte, aqui é tudo muito belo, a culinária é uma das melhores, eu só senti falta de pegar um barco”, brincou ele. “Eu espero levar alegria para o público, fazer o meu trabalho da melhor forma possível, e deixar saudades para quem sabe voltar outra vez”, destacou Dorgival.

Último dia de festa

O encerramento da festa ocorreu no domingo (21). Os visitantes chegavam a todo momento à Rio Preto da Eva, desde as primeiras horas da manhã. O estacionamento para ônibus e microônibus ficou lotado. Durante o dia, as pessoas aproveitaram para se refrescar no Balneário Recanto do Buriti, na entrada da cidade, e à noite, o público compareceu em peso para curtir o show do cantor do momento, João Gomes.

O pernambucano de 20 anos fez uma mega apresentação para os mais de 150 mil presentes no Centro de Eventos. Ele cantou os grandes sucessos da carreira e levou o público ao delírio. Muito humilde, o artista ainda dançou e cantou com crianças do município, fãs dele. A garotada subiu ao palco e deu um show de talento e simpatia.

“Eu estou muito feliz de voltar ao Amazonas. Essa é a minha segunda vez neste estado, eu já queria voltar mesmo aqui e apresentar o meu show para este público. Recebi muito carinho e amor e só tenho a agradecer por tudo isso”, apontou João Gomes.

Produtos vendidos

Além dos shows, o Centro de Eventos de Rio Preto da Eva ainda recebeu estandes com exposição de máquinas usadas na produção da laranja. Quem foi ao local também pôde comprar sacas de laranjas produzidas no município, sucos naturais feitos com a fruta, e várias outras guloseimas preparadas a partir da laranja, como bolos, cocadas, doces, tortas, geleias, dentre outros. Os moradores da cidade participaram do curso “Delícias da Laranja”, ministrado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CIAMA), do Governo do Estado.

Mais de 100 permissionários também puderam montar suas barracas dentro do Centro de Eventos e no entorno, para vender suas comidas e bebidas, e ganhar uma renda extra nos dias de festa.

“Foi maravilhoso, nós conseguimos tirar um bom lucro durante os três dias, a gente só tem a agradecer ao prefeito Anderson Sousa, que realizou este evento, e nos deu essa oportunidade. Esse tipo de festa movimenta muito a economia”, informou dona Luciane Vieira, uma das permissionárias.

Movimentar economia de Rio Preto da Eva

Nos três dias de festa, R$ 25 milhões foram injetados na economia do município. “A feira da laranja começou muito lá atrás, ainda no mês de abril, desde esse período a gente já realizava cursos, já apoiava os produtores de laranja. Essa festa foi feita só para celebrar e comemorar a maior safra da fruta já produzida em um ano aqui em Rio Preto da Eva”, frisou o prefeito do município, Anderson Sousa.

Rio Preto da Eva é o maior produtor de Laranja do Amazonas, com uma produção de mais de 250 milhões de frutas por ano. São mais de 600 produtores de cítricos no município, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM).

A cultura da laranja é a principal atividade de Rio Preto da Eva, seguida da piscicultura. O município é responsável por abastecer 70% do mercado da fruta no estado, e ainda envia laranjas para o estado vizinho, Roraima.

A XXII Feira da Laranja foi uma realização da Prefeitura de Rio Preto da Eva e Ala Produções e Eventos, com apoio da Câmara de Vereadores, Água Mineral Puríssima, comércio local e cerveja Tijuca.

