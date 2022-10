Manaus (AM) – O governador Wilson Lima realizou a última caminhada antes do 1º turno das eleições, neste sábado (1º), no Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. O candidato à reeleição disse que, neste domingo, os eleitores tomarão a decisão para o trabalho continuar.

O local na Zona Norte foi escolhido para realização de duas caminhadas. Uma comandada por Wilson com o apoio do vice-governador Tadeu de Souza e outra comandada pela primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima. Ao final, os dois grupos se encontraram.

“A gente tem muitas entregas como o Auxílio Estadual permanente, como o Passe Livre Estudantil, Prato Cheio; as pessoas estão dando a resposta e estão vendo o quanto a gente trabalhou, mesmo com tantos desafios de pandemia, enchente. Estou muito feliz com tudo o que tenho visto na rua, com as manifestações de apoio que a gente tem recebido. Domingo, dia 2 de outubro, a decisão é para o trabalho continuar”, disse Wilson.

Para Tadeu de Sousa, amanhã, nas urnas, a população irá confirmar que o trabalho não pode parar. “Amanhã é o grande dia da festa da democracia e a gente vai fechar o primeiro turno com a demonstração da força política do governador Wilson Lima, colhendo os frutos positivos das ações executadas no Governo do Estado”, completou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Eleições 2022: Wilson Lima lidera com 36,1% e Amazonino tem 22,5%, diz Pontual

Eduardo Braga diz estar confiante que estará no segundo turno

Instituto de pesquisa cita Débora Menezes entre potenciais candidatos nestas eleições