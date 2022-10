Instituto de pesquisa cita Débora Menezes entre potenciais candidatos nestas eleições

Manaus (AM) – A candidata ao cargo de deputada estadual Débora Menezes (PL) foi cotada com grandes chances na corrida eleitoral para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Conforme o empresário e proprietário do Instituto Perspectiva, Durango Duarte, a candidata faz parte do grupo de candidatos do PL que pode ocupar um cargo eletivo.

Para a candidata, é importante receber este tipo de feedback pois fortalece e motiva. “Acho que, como todo mundo, eu fico muito feliz quando recebo um feedback positivo, ainda mais nessas eleições que estamos lutando diretamente com a velha política do nosso estado. Eu estou com fé que juntos vamos trazer a renovação que o Amazonas precisa, mas sei que isso só será possível com o trabalho que estamos fazendo nas ruas. Não nos acomodamos, estamos todos os dias indo de casa em casa, pessoa por pessoa para ouvirmos de verdade a nossa população”, declarou Débora.

Já nesta sexta-feira, 30, o instituto Pontual, publicou sua última pesquisa eleitoral do 1º turno, onde mostra o crescimento do candidato ao Senado pelo PL o Coronel Menezes, que agora disputa no voto a voto com o senador candidato à reeleição Omar Aziz.

“Desde que assumi a missão do presidente Bolsonaro em disputar uma vaga majoritária, tenho me dedicado ao máximo em viagens e reuniões no interior e em Manaus. Acredito que por eu ser um nome novo e um verdadeiro bolsonarista, ficha limpa, ter uma forte formação acadêmica venho recebendo boa aceitação. Espero honrar a confiança da população e me comprometo a trabalhar dia e noite para colocar o Amazonas no local de destaque no Congresso Nacional” declarou Menezes.

Coronel Menezes e Débora Menezes não têm carreira política, porém sempre trabalharam em conjunto com movimentos de direita que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro no Amazonas.

Menezes foi superintendente da SUFRAMA e Débora já presidiu o Patriotas Mulher.

As eleições acontecem neste dia 2 de outubro em todo o Brasil, com alterações no horário e na ordem de votação. Para mais informações acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral- TRE

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Comitê pede transporte coletivo gratuito para eleições 2022

Eleições 2022: reunião sobre auditoria das urnas conta com representantes políticos em Manaus

Eleições 2022: hoje é último dia para pedir registro de candidaturas