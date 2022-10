Homem é empurrado por ‘colega’ e tem cabeça esmagada por ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 37 anos identificado como Wellington Alcântara, morreu na manhã deste sábado (22) após ter a cabeça esmaga por um ônibus de rota na rua Jequié, no bairro Lírio do Vale I, Zona Oeste de Manaus.

Ele estava num estacionamento comercial na via, na companhia de outro indivíduo conhecido pela vítima, quando foi surpreendido por um soco desferido pelo autor, seguido de um empurrão. No momento em que caiu na pista, ele surpreendido pelo ônibus, e acabou esmagando sua cabeça com a roda traseira.

Populares do local disseram que o autor do crime agrediu Wellington por acreditar que ele estava “mexendo” com sua mulher. Após o crime, o homem fugiu do local.

O corpo de Wellington foi velado na tarde deste sábado sob intensa revolta dos familiares que pediram justiça, mas não quiseram dar entrevista.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem morre durante troca de tiros com policiais da Rocam em Manaus

Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade no Cacau Pirêra

Adolescente é apreendido por envolvimento na morte de diretor em motel no Coroado