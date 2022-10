Campêlo destaca prisão de suspeito de matar mulher por estrangulamento no Nova Esperança

Manaus (AM) – O aumento da violência contra as mulheres novamente foi pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas. E um dos assuntos abordados pela deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) durante a sessão desta quarta-feira (26) foi a prisão de um suspeito de cometer um feminicídio ocorrido no início do mês, em Manaus.

Em seu pronunciamento, a deputada trouxe à tribuna a prisão de Antônio Marcos de Araújo Costa, de 31 anos, apontado como o autor confesso do homicídio da jovem Silvane dos Santos Costa, de 25 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 11, no apartamento onde morava no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

A prisão ocorreu na última segunda-feira (24), durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas com a PC-PR, uma residência localizada no bairro Tatuquara em Curitiba, no Paraná.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ricardo Cunha, o acusado era vizinho da vítima. Antônio morava no mesmo prédio em que Silvane residia, e conforme as investigações, o homem observava diariamente a movimentação da jovem no local. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa morte aponta para “constrição cervical” e “asfixia mecânica”, isto é, estrangulamento.

“Ele era obcecado pela Silvane e, como não conseguiu obter o que queria, satisfazer seus desejos, ele estrangulou, ele assassinou a sangre frio a Silvane. Um homem desse não merece mais do que ser preso e apodrecer, literalmente, na cadeia, porque é um bandido, um assassino e não pode mais conviver na sociedade”, disse a deputada, que é presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas.

*Com informações da Aleam

Leia mais:

Deputada Alessandra Campêlo cobra punição rigorosa para suspeito de queimar e matar mulher no AM

Alessandra Campêlo pede subsídios para encerrar crise do transporte coletivo em Manaus

Deputada Alessandra destaca inauguração da 31ª unidade do Prato Cheio no Amazonas