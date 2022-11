Homem morre após ser baleado em ação criminosa na zona Leste

A vítima chegou a ser socorrida, mas por conta da gravidade dos ferimentos morreu no hospital

Manaus (AM)- Igor da Silva Matos, de 29 anos, morreu após ser baleado em uma ação criminosa, na noite desta quarta-feira (2). O crime aconteceu na rua dos Lírios, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital.

De acordo com informações da polícia, a esposa da vítima foi até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para registrar boletim de ocorrência, às 23h. A mulher informou que o marido foi morto a tiros por homens não identificados.

“Não sei quem foi. Atiraram e mataram meu marido a tiros”, disse extremamente inconsolada.

Ainda conforme as informações da mulher, Igor chegou a ser socorrido por populares para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico, porém, momentos depois, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

“Ele ainda lutou pela vida no hospital, mas não aguentou. Eu só quero que achem os assassinos”, disse um familiar.

Até o momento não há informações sobre os autores do crime, bem como a motivação. A Polícia Civil (PC-AM) investiga o caso. O corpo do homem foi removido do hospital para o Instituto Médico Legal (IML).

Edição Web: Bruna Oliveira

