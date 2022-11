Em 10 meses, SSP-AM apreendeu mais de 600 quilos de drogas durante ações policiais

Manaus (AM) – De janeiro a outubro de 2022, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), braço operacional da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreendeu 608 quilos de drogas durante ações policiais na capital e nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Além das apreensões de substância entorpecente, os agentes da SSP-AM efetuaram 186 prisões e tiraram de circulação 146 armas de fogo.

Trabalhando de forma integrada com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), a Seaop deflagra diariamente a operação Cidade Mais Segura, por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur. Segundo o secretário da Seaop, major Heber Ribeiro, já foram realizadas mais de 200 ações policiais este ano, com resultados importantes para o sistema de segurança.

“A Secretaria Executiva Adjunta de Operações tem por finalidade ações policiamento ostensivo no combate a criminalidade violenta, integrando as forças policiais militares e civis no enfrentamento dos focos violentos urbanos, seja eles no enfrentamento aos homicídios ou roubos, e demais crimes que assolam a sociedade. Nossa produtividade de janeiro até outubro foi bem positiva e já foram 207 ações integradas realizadas pela Seaop”, enfatizou o major.

Segundo o relatório de produtividade, os agentes ainda apreenderam 27 veículos, 900 munições e R$ 61 mil em espécie.

Disque-denúncia 181

Uma das principais ferramentas de combate à criminalidade e disponível para a população é o disque-denúncia 181, da SSP-AM.

Por meio deste canal de comunicação entre a comunidade e a polícia, onde denúncias podem ser feitas de maneira gratuita e sigilosa, sem que o denunciante se identifique, a Seaop conseguiu deflagrar diversas ações exitosas, com a apreensão de materiais ilícitos e a prisão de infratores.

No mês de agosto, após receber uma denúncia por meio do 181, os agentes deflagraram uma ação no porto da Manaus Moderna, no Centro da capital, onde dois homens foram presos e 150 quilos de drogas foram apreendidos.

No mês seguinte, após receberem a informação pelo mesmo canal de comunicação, os policiais conseguiram apreender 250 quilos de cocaína e oxi, que estavam sendo transportados em uma embarcação que vinha do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A embarcação foi interceptada no porto do São Raimundo, em Manaus.

Cidade Mais Segura

Deflagrada diariamente pela SSP-AM, através da Seaop, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP-AM, e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), a operação integra os trabalhos entre as forças de segurança, para que as ações sejam ainda mais intensificadas.

