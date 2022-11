Após lesão, Alex Sandro se torna mais um desfalque da Seleção Brasileira na Copa

Qatar – A Seleção Brasileira tem mais um desfalque nesta Copa do Mundo do Qatar. Trata-se de Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril esquerdo, e não estará disponível para enfrentar Camarões pela última rodada da fase de grupos. O lateral se junta a Neymar e Danilo, que seguem em tratamento, segundo o médico Rodrigo Lasmar.​

Durante a partida da última segunda-feira (28), Alex Sandro havia sido substituído por conta de um desconforto, minimizado tanto por Tite em coletiva de imprensa, quanto pelo próprio jogador, segundo relatos de quem está na cobertura do Brasil no Qatar.

Nesta manhã de terça-feira (29), em sua reavaliação pelo departamento médico da Seleção, foi decidido que teria que ser feito um exame de imagem, que constatou a lesão muscular no jogador.

“Sobre o jogo de ontem (segunda), Alex Sandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã ele foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições de atuar na partida contra Camarões, segue em tratamento, para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes”, disse Rodrigo Lasmar.

Sem Alex Sandro, Tite tem três desfalques certos para enfrentar Camarões, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). O lateral se junta a Neymar e Danilo, que estão fora por tempo indeterminado e foram substituídos por Fred e Militão no último jogo. Para a vaga de Alex, o treinador deve escalar Alex Telles, que já foi quem o substituiu contra a Suíça.

O Brasil terá mais dois dias de treinos antes da partida no Lusail Stadium, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. Já classificada para as oitavas, a Seleção Brasileira precisa de um empate para ser primeiro colocado da chave.

