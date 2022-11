Lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (25). O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na sexta, às 16h.

Com lesões nos tornozelos, Neymar e Danilo fizeram exames de imagem na manhã dessa sexta-feira e já iniciaram sessões de fisioterapia.

Os dois jogadores tiveram lesões próximas no primeiro jogo do Brasil no Qatar. Neymar sofreu uma torção no tornozelo em lance com o zagueiro Milenkovic. Danilo também teve um entorse no tornzelo, considerado “mais leve” pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

O trabalho visa a recuperação dos jogadores para os próximos compromissos do Brasil na Copa do Mundo. Na segunda rodada, a Seleção enfrentou a Suíça, que também venceu na estreia. O jogo vale a liderança do Grupo G.

