Neymar faz recuperação ‘até na madrugada’, e seleção o vê ‘em condições’ para voltar na Copa

O clima é de otimismo para o retorno de Neymar na Copa do Mundo nos bastidores da seleção brasileira. A impressão é compartilhada, ao menos publicamente, entre nomes como Juninho Paulista, César Sampaio, Taffarel e Ricardo Gomes, que concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (29), um dia após a vitória sobre a Suíça no Qatar.

“Não é só uma torcida. A gente vê uma evolução. Informação é que ele tem condições clínicas de voltar dentro da Copa ainda”, disse Juninho, que é coordenador geral da seleção, em papo com os jornalistas após a entrevista.

Todos eles tomaram cuidado de dizer que quem atualizará mais precisamente a situação de Neymar será Rodrigo Lasmar, médico da equipe. Ele se pronunciou após treino do time nesta terça e afirmou que a recuperação do astro segue conforme o esperado.

Nos bastidores, Lasmar tem participado das reuniões diárias da comissão técnica, que são iniciadas pelas atualizações médicas do profissional. É de acordo com isso que Tite e seus auxiliares seguem a programação para os jogos.

“O Rodrigo Lasmar, responsável pela avaliação diária dos atletas, tem nos dado os feedbacks. Ele que teria que responder (sobre Neymar). Chegando aqui, deve passar. Trabalhamos com quem está disponível”, disse Sampaio, um dos auxiliares de Tite.

Ricardo Gomes, que é um dos observadores da seleção brasileira na Copa do Qatar, foi outro que compartilhou sua impressão sobre Neymar e cravou que ele retornará – assim como Danilo, lateral-direito titular que teve problema no tornozelo esquerdo. “Eles voltam, estão muito bem.”

Taffarel, preparador de goleiros, compartilha o otimismo. “Tudo é possível. Mas a gente conta muito com o Neymar, porque ele é muito importante para esse grupo, para os outros jogadores. Gostam muito de estar perto dele dentro e fora de campo. Vai ter esse nome marcado como protagonista. E protagonista tem que estar no meio da história. E vai estar”, afirmou.

“Estamos torcendo muito por ele para estar logo aqui com a gente. Está fazendo tudo que é possível. Até na madruga está pondo gelo lá no dedão dele”, brincou Taffarel, revelando parte da rotina de fisioterapia do astro no hotel da seleção brasileira.

Para a partida contra Camarões, sexta-feira (2), no fechamento da fase de grupos, Neymar está descartado. A expectativa é que ele possa ter condições para as fases seguintes do Mundial.

*Com informações da Espn

