Tite não revela substitutos de Danilo e Neymar, mas garante Seleção pronta para jogo

Na véspera da segunda partida do Brasil no Catar 2022, Tite não revelou os substitutos de Danilo e Neymar, ambos com lesões no tornozelo. O treinador disse que tem o time escalado, mas vai comunicar apenas aos jogadores. A equipe enfrenta a Suíça amanhã, segunda-feira (28), às 13 horas (de Brasília), no estádio 974, em Doha, pela segunda rodada do Grupo G.

Brasil e Suíça dividem a liderança da chave, com três pontos, e uma vitória de qualquer um dos lados garante uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Camarões e Sérvia terão se enfrentado mais cedo, às 7 horas, no estádio Al Janoub.

“A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, hábito de agora [risos], passar a escalação apenas na hora do jogo. Em termos estratégicos, você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função. O Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, disse Tite.

Danilo sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, e Neymar, uma torção no direito, depois de uma falta dura. O departamento médico da CBF garante que a situação será avaliada dia após dia, mas sabe-se que dificilmente os dois terão condições de jogo contra Camarões, na última rodada da primeira fase.

Tanto Tite quanto Cesar Sampaio, auxiliar técnico e que também estava presente na entrevista coletiva, acreditam que os dois atletas terão condições de jogo nas próximas partidas. Os atletas continuam em tratamento intensivo para voltar quanto antes para a equipe titular.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: LUCAS FIGUEIREDO/DIVULGAÇÃO/CBF

