Inscrições para 2ª Copa Tatames Fight Shop de Jiu-Jítsu termina nesta quinta (26)

Manaus (AM) – O prazo de inscrições para a 2ª Copa Tatames Fight Shop de Jiu-Jítsu Gi e No Gi termina na quinta-feira (26). O evento acontece no sábado (28) e marca a abertura do calendário de competições da “arte suave” no Amazonas na temporada de 2023. O palco será o ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o organizador, João Bosco Júnior, o “Bosquinho”, todas as categorias estão em disputa (do Mirim ao Máster, branca e graduado, masculino e feminino). Os combates serão realizados nas modalidades Gi (com quimono) e No Gi (sem quimono).

Garanta sua vaga

As inscrições poderão ser feitas na modalidade presencial até quinta-feira, dia 26, na sede da Tatames Fight Shop, localizada na Rua C-10, 1490, Japiim 2, Zona Sul.

Os valores das inscrições são: R$ 40 (Gi), R$ 20 (Absoluto Gi), R$ 40 (No Gi) e R$ 20 (Absoluto No Gi). Esse é o valor mais em conta entre todos os campeonatos de jiu-jítsu previstos para 2023.

“A Copa Tatames Fight Shop, que chega a sua segunda edição, vai premiar os atletas com medalhas personalizadas para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Além disso, as melhores academias e os campeões dos Absolutos estão concorrendo a troféus, premiação em dinheiro, kits da Prime Esportes, além de quimonos trançados”, destaca Bosquinho.

