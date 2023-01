Prefeitura de Manaus desenvolve projeto que troca toras de madeira por tijolos

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) está desenvolvendo um projeto que evolve a utilização de madeiras adquiridas pelo serviço de poda que é o corte das árvores, gerando algumas toras de madeiras que acabam sendo descartadas no aterro sanitário. A ideia é gerar algo econômico, que é na troca das toras de madeiras por tijolos vindas de olarias parceiras.

O coordenador da Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz, explica que na sede existe uma caixa de 10 metros cúbicos que armazena as toras de madeira. “Quando fica cheia, a caixa é repassada às olarias parceiras desse projeto, como a João de Barro”, disse.

Para o gestor, em um mês são distribuídas de quatro a cinco caixas, que serão utilizadas para a queima dos fornos das empresas de tijolos. “Essa parceria é fantástica, e nossa ideia é ampliar os serviços para darmos um destino final adequado a essas toras. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, tem nos dados todo o apoio para continuarmos executando as parceiras”, afirmou.

Atualmente existem três lugares que recebem as toras de madeiras: o aterro sanitário, localizado no Km 19 da AM-010; o Microdistrito Industrial de Manaus (Dimicro), localizado no ramal do Brasileirinho, zona Leste; e a sede da Semulsp, localizada no bairro Compensa, zona Oeste.

Os tijolos são usados em obras ao redor da cidade. Essa troca traz vários benefícios, pois as toneladas de toras que seriam descartadas no aterro agora possuem um destino sustentável. Além disso, o projeto não tem custo algum e o investimento vai todo para as construções em Manaus.

*Com informações da assessoria

Lei mais:

Semulsp encontra fogões, máquinas de lavar e até sofás dentro de bueiros em Manaus

Prefeito David Almeida anuncia retorno de Sabá Reis como titular da Semulsp

Sabá Reis se despede da Semulsp com gestão exaltada por David