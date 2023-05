As investigações apontaram que a causa da morte Jonathan David se deu por asfixia

Manaus (AM) – José Henrique Silva de Souza, de 27 anos, foi preso na última terça-feira (30), por envolvimento na morte de Jonathan David Padilha da Costa, de 21 anos. O crime aconteceu na última sexta-feira (26), e o corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, no domingo (28). As investigações apontaram que a causa da morte Jonathan David se deu por asfixia.

Conforme a delegada da Polícia Civil, Débora Barreiros, o suspeito compareceu à delegacia para contar sua versão acompanhado de uma advogada.

“O acusado veio até a delegacia quando soube que estava sendo procurado, por ter uma pressão da comunidade que desconfiava dele. No primeiro momento, ele disse estar chegando em casa quando a vítima estava dentro de sua residência tentando fazer um furto. Ele disse que surpreendeu a vítima e eles acabaram entrando em vias de fato, acabando por esfaquear a vítima para se defender”, disse a delegada.

Apesar de alegar que agiu por legítima defesa, a equipe de perícia emitiu um relatório que contesta a versão apresentada pelo acusado.

“Quando a gente pega o laudo de necrópsia, essa informação de legítima defesa cai por terra, porque a vítima acabou morrendo por estrangulamento. Testemunhas disseram que dois dias antes do corpo ser encontrado, os dois estavam juntos bebendo em um local próximo.”

A polícia acredita que os dois homens se desentenderam e que José Henrique forjou a situação para assassinar Jonathan. De acordo com a equipe de perícia, as paredes da casa do acusado tinham sangue que possivelmente eram da vítima. José Henrique já possui passagens na polícia e responderá por homicídio.

Confira a entrevista com a delegada:

Leia mais

Tia suspeita de matar sobrinha de 2 anos é presa pela 2ª vez e polícia procura comparsa

Morto em campeonato na Arena Amadeu Teixeira era suspeito de matar ‘Barbie do Tráfico’ em 2019

Homem faz live após matar namorada a facadas e é morto pela PM