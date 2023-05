Morto em campeonato na Arena Amadeu Teixeira era suspeito de matar ‘Barbie do Tráfico’ em 2019

Matheus Rogério Machado de Castro, de 25 anos, foi morto na noite do sábado (27), durante um campeonato de Jiu Jitsu, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

De acordo com a polícia, Matheus foi morto por estar envolvido com rixas entre facções criminosas, além de ser suspeito de ter matado Fernanda Caroline Chaves Pinho, mais conhecida como ‘Barbie do tráfico’, uma jovem garota de programa que foi assassinada em 2019 ao sair da boate de striptease onde trabalhava, no centro de Manaus.

O campeonato precisou ser cancelado por conta da ocorrência, e quem não chegou a competir, terá seu dinheiro de inscrição ressarcido, disse a coordenação do evento.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo do local, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Leia mais Suspeito é morto e outro preso em operação da PM em invasão de Manaus

Dois suspeitos de roubo são mortos após confronto com a Rocam em Manaus

Suspeito é morto no Centro de Manaus e placa é deixada em cima de corpo: ‘Exemplo para quem rouba’