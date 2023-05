Homem faz live após matar namorada a facadas e é morto pela PM

De acordo com informações de testemunhas, antes de cometer o crime, o homem estaria agredindo e mantendo a namorada dentro do imóvel

São Paulo (SP) – Um homem de 43 anos, proprietário de uma clínica terapêutica, matou a namorada de 19 anos com facadas no pescoço, fez uma transmissão ao vivo em uma rede social mostrando a ação e foi morto pela Polícia Militar em seguida. O crime aconteceu em Araçatuba-SP, nesta sexta-feira (19).



Após assassinar a companheira, Givanildo Freitas dos Santos se trancou em seu apartamento e iniciou a live. No vídeo, além de pedir perdão, é possível observar que Givanildo está trancado em um dos cômodos da casa, com um colchão e móveis posicionados para impedir a entrada da polícia. As imagens mostram que os PMs tentaram arrombar a porta. Havia diversas manchas de sangue no colchão usado por Givanildo como barreira.

De acordo com informações de testemunhas, antes de cometer o crime, o homem estaria agredindo e mantendo a namorada dentro do imóvel, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a SSP, os policiais tentaram negociar com Givanildo várias vezes para que se rendesse, mas ele tentou tomar a arma de um dos agentes e foi baleado. O caso foi registrado como feminicídio, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 3° DP de Araçatuba.

A jovem foi encontrada em um dos cômodos do apartamento, já sem vida, e com ferimentos de golpes de faca. A SSP informou que foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Criminalística. A arma do policial, a faca usada pelo suspeito e um microtubo de cocaína foram apreendidos.

