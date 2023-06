Flamengo vence Vasco com goleada em clássico no Maracanã

Em uma noite histórica, o Flamengo venceu o Vasco por 4X1 no estádio do Maracanã, durante a noite da última segunda-feira (5). Com a vitória, o time rubro negro retorna ao G6 do campeonato brasileiro.

O Flamengo chegou aos 16 pontos e atualmente ocupa o 5° lugar na tabela. O Vasco caiu para a penúltima colocação com seis pontos e chegou ao 8° jogo sem vitória.

Pelo lado do Flamengo, Erick Pulgar, Gerson da Silva, Pedro e Ayrton Medeiros marcaram para o rubro negro, e pelo Vasco, Jair Júnior fez o gol para o time.

Os dois times voltam a entrar em campo no domingo em novas disputas com outros times. No dia 11, o Flamengo enfrenta o Grêmio, e o Vasco joga contra o Internacional.

1️⃣,2️⃣,3️⃣,4️⃣ ❤️🍫



A goleada do Flamengo diante do Vasco, diretamente do gramado do Maracanã! 🔊 #VamosFlamengo



⚽⚽⚽⚽: Erick, Gerson, Ayrton Lucas (2x) pic.twitter.com/372WxRcpul — Flamengo (@Flamengo) June 6, 2023

