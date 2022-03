Senado aprova PL que endurece pena de crimes contra honra de mulheres

Brasília (DF) – Em pauta dedicada ao Dia Internacional da Mulher, o plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (8), o Projeto de Lei 3.048/2021, que aumenta as penas de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, cometidos contra mulheres, por razão do sexo feminino. A votação foi simbólica e a proposta vai à Câmara dos Deputados.

O aumento já está previsto em crimes de violência física, como lesões corporais e homicídio – que, nestes casos, é convertido em feminicídio. A proposta é de autoria da senadora Leila Barros (sem partido), do Distrito Federal, e foi relatada em plenário pela senadora Zenaide Maia (Pros-RN).

A matéria, de acordo com a parlamentar brasiliense, busca combater, por meio do endurecimento das penas dos crimes de honra, o preconceito contra as mulheres. “Esse preconceito norteia grande parte dos crimes violentos no Brasil”, enfatiza Leila.

“É o machismo e a discriminação que estão no âmago da conduta criminosa; que justifica e dá vazão a toda sorte de impulsos violentos, fazendo com que o Brasil seja um dos países no mundo onde mais se mata mulheres e minorias”, prossegue a congressista do DF.

A senadora afirma que a medida permitirá “combater o preconceito e a violência contra a mulher na fase inicial, antes que se torne física, antes da lesão corporal, antes do feminicídio“.

“Entendemos também que a postura agressiva e preconceituosa não se restringe aos relacionamentos domésticos ou com pessoas próximas, contemplados na Lei Maria da Penha”, explica.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vereadores aprovam não obrigatoriedade de Máscaras anunciada pela Prefeitura de Manaus

Com Política de Igualdade de Gênero, novo Prosamin+ promove o empoderamento feminino

Vereadora Brena Dianná reforça importância de CPI da Amazonas Energia