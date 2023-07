Homem tenta fugir, mas é executado a tiros no bairro São Francisco, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Gelson dos Santos Sales, de 27 anos, foi executado a tiros, no domingo (30), no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Conforme informações repassadas por populares, o homem estava fugindo de criminosos, mas foi alcançado e morto.

O homem foi perseguido por uma dupla em uma motocicleta, segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM). Os homens dispararam contra a vítima algumas vezes, que ainda teria tentado se esconder em uma casa.

Os pistoleiros fugiram do local após o crime. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estivera na área para realizar perícia.

O caso deve agora ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

