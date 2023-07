Mototaxista morre ao ter cabeça esmagada por ônibus

Vítima conduzia uma passageira na hora do acidente fatal

Manaus (AM) – O mototaxista Alan Kardec Brasil, morreu após sofrer um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público na tarde desta terça-feira (11), em Manaus.

De acordo com informações da Policia Militar (PM) o acidente aconteceu após a vítima tentar desviar de um animal morto na via, momento em que caiu debaixo da roda traseira do ônibus.

Uma passageira que estava com ele na hora do ocorrido conseguiu se salvar ao pular para o lado oposto do ônibus.

Já Alan não teve a mesma sorte. Ele teve a cabeça esmagada pelo pneu do veículo e morreu ainda no local.

Uma perícia foi realizada no local para que sejam esclarecidos os detalhes do acidente.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia também:

Motociclista morre após sofrer acidente a caminho de trabalho em Manaus

Caminhão de lixo tomba após acidente em Manaus

Falta de qualificação é obstáculo para contratações de jovens, mostra estudo