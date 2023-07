Corpo de mototaxista desaparecido é encontrado enterrado em cova rasa no AM

O corpo do mototaxista Paulo Diniz Mendonça Henrique, de 47 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no ramal do Biola, no município de Itapiranga, interior do Amazonas, na terça-feira (25).

Paulo estava desaparecido desde a sexta-feira (21). De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima trabalhava como mototaxista e na sexta, comunicou à esposa que faria uma corrida no ramal. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro.

O corpo foi encontrado por colegas de profissão de Paulo. Ainda não se sabe a motivação do crime. A moto da vítima não foi localizada no ramal.

