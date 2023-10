PC-AM faz reunião para alinhar dados sobre o combate às queimadas em Autazes

Autazes (AM) – Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou, na quinta-feira (12), uma reunião de alinhamento com os demais órgãos que estão atuando no combate às queimadas no município, com o objetivo de centralizar a captação de dados estatísticos, bem como os trabalhos.

Conforme a delegada Ivone Azevedo, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, o objetivo da reunião foi centralizar os trabalhos para fazer um cronograma que tenha alinhamento de informação, tanto para recebimento de ocorrência como para outros dados.

“Nesse momento, é importante estarmos todos alinhados, e definir quem será o responsável por cada coisa, como as pessoas que vão ficar com a parte de gestão de alimentos, abastecimento de viaturas. Também é necessário dividir as equipes em partes diferentes do município”, destacou a delegada.

Segundo a autoridade policial, tudo isso é importante para o trabalho fluir melhor, e que não haja desencontro de informações. A delegada salientou que a captação de dados é importante para serem geradas estatísticas relacionadas às queimadas em Autazes, que ainda não possui um posto de brigada de bombeiros, e isso seria de suma importância.

“Estamos identificando focos de queimadas, autoria e as propriedades. Com isso serão gerados relatórios para instauração de procedimentos policiais”, disse a titular.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia do Amazonas envia reforço policial para combater queimadas em Autazes

Operação de combate ao tráfico desarticula área de distribuição de drogas em Autazes

Fumaça de queimadas deixa ar de Manaus entre os três piores do mundo