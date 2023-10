Polícia do Amazonas envia reforço policial para combater queimadas em Autazes

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), enviou, nesta quarta-feira (11), equipes policiais para reforçar o combate às queimadas no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

Policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes estiveram presentes na ação.

Conforme o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, ao todo 62 policiais civis e militares estão compondo a força tarefa, que visa identificar os responsáveis pelos incêndios florestais no município.

“É descrito, no artigo 250 do Código Penal, que é crime causar incêndio e expor ao perigo a vida e a integridade física de terceiros. O indivíduo que for identificado cometendo tal delito, será passível de prisão em flagrante e instauração de Inquérito Policial (IP), para responder por seus atos”, disse.

*Com informações da assessoria

