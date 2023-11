Homem estupra babá de 13 anos no Amazonas

Manacapuru (AM) – Um homem de 32 anos foi preso após estuprar uma adolescente de 13 anos, que trabalhava desde bebê em sua residência, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Segundo a delegada titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Mary Anne Trovão, as diligencias iniciaram após mãe da vítima procurar uma delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem.

“A mulher relatou que o crime ocorreu no momento em que sua filha foi trabalhar na casa do autor, pois trabalha como babá e foi até o local realizar o serviço”, disse a delegada.

De acordo com uma autoridade policial, o indivíduo aproveitou a ocasião em que ficou só com a adolescente e a abusou sexualmente. Em seguida, ele levou a vítima para sua residência e pediu que ela ficasse quieta e não contasse a ninguém o ocorrido.

No entanto, a menina contou o fato para a mãe, que de imediato foi à delegacia e registrou a concorrência. Com base na denúncia, os policiais foram até a residência do homem e realizaram a prisão.

O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele passa por audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.

Leia mais:

Polícia pede informações sobre desaparecidos em Manaus

Influenciadora manauara é encontrada morta dentro de casa

‘Casal do crime’ é preso por tráfico de drogas em Manaus