‘Casal do crime’ é preso por tráfico de drogas em Manaus

Manaus (AM) – Um casal, com idades não identificadas, foi preso por tráfico de drogas, no domingo (05), no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento, quando receberam uma denúncia relatando que a dupla estava no carro Chevrolet Celta, cor vermelha, em atitude suspeita, na Bola da Suframa.

No local, os dois foram abordados e durante a revista foi apreendido um tablete de maconha prensada. O caso foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da PMAM

