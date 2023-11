Primeiro casamento coletivo de custodiados acontece em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) em parceria com a empresa terceirizada Reviver, realizou, nesta quarta-feira (08), no Centro de Detenção Feminino (CDF), localizado no Km 8 da BR-174, a cerimônia de casamento coletivo das pessoas privadas de liberdade (PPL’s), custodiadas no sistema prisional da capital.

Ao todo, oito casais oficializaram a união por meio de cerimônia civil e religiosa, celebrada pelo pastor Eliel Almeida. O enlace representa, segundo o pastor, não apenas uma oficialização do estado civil, mas um passo importante no fortalecimento dos laços familiares e no processo de ressocialização.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel Paulo Cesar, ressalta a importância desta ação aos PPL’s.

“Os casais firmaram, nesta cerimônia, um laço e, de certa forma, estão iniciando uma nova caminhada, tudo isso colabora com a reinserção dos reeducandos no corpo social”, afirmou.

Este é o primeiro casamento coletivo realizado este ano. Além da participação de gestores e servidores da Seap, e funcionários da empresa Reviver, a celebração contou com a presença de familiares dos custodiados. Ao todo, cada casal teve direito a dois convidados.

Segundo a chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), Keyla Prado,

“A ação tem como objetivo regularizar a documentação civil dos custodiados com o intuito de oportunizar o vínculo familiar, e claro, promover o resgate da cidadania dessas pessoas privadas de liberdade”, pontuou.

Realizado com custodiados do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), uma nova cerimônia matrimonial será firmada, desta vez, no ano de 2024, com a participação de reeducandos de várias unidades prisionais da capital.

Para a noiva, Joana Pereira (nome fictício), o enlace representa uma nova fase na vida do casal.

“Saio daqui emocionada e com a esperança de que dias melhores virão. Acredito na mudança e na força de vontade do meu, agora, esposo, e estarei lá fora, esperando pelo seu retorno de braços abertos”, disse.

