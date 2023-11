Show inédito movimenta agenda cultural em Manaus

O local escolhido foi o Manaus Plaza Shopping que vai ferver com muita música dos anos 80, 90 e 2000 com edição do Flash Back Day

Manaus (AM) – Um show inédito da Rainha do Euro90, Nicki French, movimenta no próximo sábado (11) o Manaus Plaza Shopping, na edição do Flash Back Day. O show começa às 21h no shopping localizado na Djalma Batista, na Zona Centro-Sul.

Além da artista internacional e banda, o evento traz ainda o DJ Fábio San, que vem diretamente de São Paulo animar a festa e compor a line up com os DJs Alex Marcks, Heryk Stevens e João Rodemberg. Ingressos seguem à venda e podem ser obtidos por meio dos contatos: (92) 98201-0562 ou 99334-7781.

Amantes do Euro90, as amigas Simone Ávila, Beatriz de Carvalho e Alexandra Oliveira, dizem que não veem a hora para “se jogar na pista” e reviver a época.

“Com todo respeito às boas músicas atuais, mas nada melhor que as músicas do período 80, 90 e 2000. Além de agradáveis, não nos deixam quietas. É queima de calorias garantida”, apostam.

Idealizador do Flash Back Day, o produtor cultural e DJ, Alex Marcks, relembra como surgiu a ideia de trazer Nicki French ao Amazonas.

“Na Espanha percebeu-se que o Norte do Brasil é muito forte no ritmo de Euro90. Aí decidimos trazê-la para o Flash Back Day. Ela é considerada a Rainha do Euro90, um estilo musical marcante e conhecido em todo o mundo. Nicky vive em turnê na Europa. Aqui em Manaus, o show dela será de mais de 1 hora. Ela e sua banda subirão ao palco entre meia-noite e 1h. Outra novidade é o será um showzaço porque o timbre dela é único, algo inexplicável”, disse Marcks.

A festa será marcada pela pegada dos anos 90 que agita o público onde toca, indo de Madonna a Cindy Lauper, passando por Michael Jackson e outros artistas.

Entre as músicas que compõe o set list da cantora estão: “Did You Ever Really Love Me”; “Total Eclipse Of The Heart”; “Heaven Is A Place On Earth”; “Is There Anybody Out There?”; “For All We Know”; “Stop, In The Name Of Love”; “Never In A Million Years” e outras que marcaram gerações e fazem sucesso até hoje nas rádios de todo o mundo.

