Emenda Parlamentar beneficia Projeto Jovem Empreendedor e viabiliza capacitação no AM

Manuas (AM) – Emenda Parlamentar do deputado Adjuto Afonso (União Brasil), destinada ao Projeto Jovem Empreendedor, vai proporcionar capacitação profissional gratuita na área de tecnologia e empreendedorismo para jovens da periferia de Manaus, com possibilidade de acesso ao crédito para financiamento por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

A iniciativa do projeto é do Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam), que firmou parceria com a Frente Parlamentar Estadual de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Frempeei), presidida pelo parlamentar. O lançamento aconteceu no início do mês de dezembro e as atividades iniciarão no dia 22 de janeiro de 2024.

“Temos buscado parceria e estimulo para os empreendedores que precisam de uma oportunidade e apoio. Desde o início de meus mandatos buscamos incentivar o segmento e sei que Emendas Parlamentares direcionadas para institutos sólidos como o Iteam, leva as pessoas a entenderem que o projeto é sério e dará resultados, por isso minha alegria em ver tantos jovens presentes no lançamento. Torço para que todos consigam empreender, nossa equipe estará junto acompanhando e auxiliando no que for necessário”, declara o deputado Adjuto Afonso.

O Projeto Jovem Empreendedor é destinado a jovens de 17 a 30 anos de baixa renda, que receberão formação em cursos gratuitos de capacitação nas áreas Empreendedorismo, Inovação Tecnológica, Legislação, Sustentabilidade, Programação de Softwares e Mobile e Criação de Startup, no final os trabalhos capacitados e estruturados, poderão ser financiados por investidores e agências de crédito.

“O projeto é uma grande oportunidade para a gente aprender a empreender, eu já sou autônoma com papelaria personalizada e sei que o curso vai me ajudar a alavancar meu negócio, além de me ajudar a descobrir minhas potencialidades pessoais”, declara a aluna Brenda Matos, inscrita no projeto.

Um dos objetivos do projeto é ter o empreendedorismo como base na educação, e que somente por meio do conhecimento e aprendizado, a cultura de empreender se tornará realidade.

“Esse projeto é fabuloso e único. Na França, a disciplina empreendedorismo é obrigatória em todo curso superior, e no Brasil muitos negócios iniciam sem o mínimo de conhecimento sobre o que é empreendedorismo. O curso tem duração de 268 horas, em que será trabalhado todos os conceitos, desde a forma de captar recursos até a questão jurídica, sendo, portanto, uma oportunidade muito rica. Parabéns a todos pela escolha”, declarou Kleber Mantovanelli, presidente do Iteam.

Na ocasião do lançamento, estavam presentes, ainda, o secretário executivo de trabalho e empreendedorismo do Amazonas, Paulo Gilson; o assessor da presidência da Afeam, Kirk Douglas; e, a Gerente do Sebrae, Amina Berbosa, todos parceiros do Projeto Empreendedor e que darão suporte educacional, estrutural e de crédito.

As aulas iniciarão no dia 22 de janeiro de 2024, com uma turma na Escola do Legislativo, localizada na Aleam, e a outra no Cursos Técnicos em Manaus (Centec). Ainda há vagas disponíveis, os interessados em participar do projeto podem obter informações sobre as inscrições pelo telefone (92) 3183–4640, da Freempei.

