Artigo científico sobre Povos Indígenas do AM é selecionado para compor livro de política global

Manaus (AM) – Destaque no Congresso de Relações Internacionais do Amazonas, o artigo que teve como título “A efetivação de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Amazonas: Uma abordagem governamental do Pelci”, foi escolhido para compor um capítulo do livro “O poder na política global”. A pesquisa reforçou o esporte como ferramenta de política pública e a importância da valorização cultural dos povos indígenas do interior do estado.

“Ter essa publicação sobre o Pelci, só mostra o quanto estamos no caminho certo. Por determinação do governador Wilson Lima estamos trabalhando fortemente para que esse Programa siga sendo referência de políticas públicas para sociedade em geral”, ressaltou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

O artigo desenvolvido pelo Núcleo Científico da Sedel e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), reconhece a efetivação de políticas públicas aos povos indígenas.

Foto: Divulgação /Sedel

“No momento que começamos a perceber a efetivação de direitos à população indígena, quando se trata de esporte e lazer, colocamos em evidência o impacto social, fortalecendo que, por meio desse programa, temos políticas públicas que mostram de maneira efetiva e concreta o direito desses povos”, comentou o professor Marcelo Marques, doutor em Biodinâmica da Educação Física e do Esporte pela Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Núcleo Científico da Sedel.

O artigo que será publicado em livro em 2024, também reforçou que no âmbito da Amazônia, os povos indígenas têm uma visão cultural e particular sobre o cuidado do corpo, o esporte e o lazer. O trabalho mostra que pensar políticas públicas voltadas para essas etnias é valorizar a cultura indígenas, uma vez que o programa governamental se adapta a realidade da comunidade.

Foto: Divulgação /Sedel

Referência nacional, o Pelci conta com sete polos, em Manaus, Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Os núcleos indígenas estão presentes, especificamente, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga reunindo mais de 1.200 atletas de diversas etnias.

“O Pelci está em várias localidades, impactando de forma positiva a vida de crianças e adolescentes indígenas. Pensar políticas públicas dessa forma é investir em uma política amazônida, com amazônidas, para amazônidas, esse é o grande diferencial do do programa”, comentou o pesquisador.

Foto: Divulgação /Sedel

Sobre o evento

A 1ª edição do Congresso Internacional de Relações Internacionais do Amazonas, com o tema “A Amazônia no mundo e o mundo na Amazônia”, foi realizada pelo curso de Relações Internacionais da instituição La Salle. O evento visou fomentar debates sobre assuntos relacionados ao direito internacional, política externa, internacionalização de organizações públicas e privadas, destinado a estudantes, profissionais e pós-graduados.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Alunos de escola tecnológica desenvolvem soluções inovadoras para desafios da indústria

Mais de 13,4 mil produtos natalinos são fiscalizados em Manaus e Região Metropolitana

Vagas gratuitas para Ensino Médio na modalidade EJA EAD no Amazonas