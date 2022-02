Trânsito e transporte serão monitorados durante feriado de Carnaval em Manaus

Prefeitura de Manaus vai modificar frotas no transporte coletivo e fiscalizar trânsito com rondas

Manaus (AM) – O trânsito de Manaus terá adaptações durante o feriadão de Carnaval, que vai de 28 de fevereiro até 2 de março. Para organizar trânsito e transporte com objetivo de manter a fluidez, a segurança e à prevenção a acidentes nas vias durante o período carnavalesco, a Prefeitura de Manaus vai atuar por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Em relação ao transporte coletivo, as linhas de ônibus irão operar com frota de sábado com reforço aos coletivos que se deslocam ao Centro, na próxima segunda-feira (28) e quarta-feira (2). Na próxima terça-feira (1º), as linhas de ônibus irão operar com frota de domingo, com reforço em linhas específicas e naquelas em que houver necessidade.

“Vamos monitorar as linhas e frotas de ônibus para garantir que os usuários possam ter acesso aos coletivos, além do efetivo normal que será usado na segunda e quarta-feira de cinzas”, frisou Ednaldo Castro, diretor de Operações de Transportes do IMMU.

O IMMU destaca que fiscais de transporte estarão atuando nos Terminais de Integração e locais estratégicos para verificar a frota e ainda orientar passageiros quanto às linhas de ônibus. Cerca de dez fiscais de transportes se revezarão no Centro de Controle da Cidade (CCC) para monitorar as plataformas e as circulações dos coletivos.

A diretoria de operações do IMMU, vai atuar com um efetivo de cem pessoas, via postos fixos, ronda com viaturas e motocicletas. Serão montados oito postos de monitoramento presencial com agentes de trânsito fiscalizando as seis zonas da cidade.

“Vamos montar a Operação Carnaval e estaremos presente nos principais corredores viários e onde houver a necessidade de monitoramento. Nosso efetivo estará realizando rondas e acompanhando a circulação dos veículos, por meio das câmeras de monitoramento do CCC”, informou Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

