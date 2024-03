Homem é preso após estuprar prima deficiente física no interior do AM

Manaus (AM) — Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estuprar a própria prima, uma adolescente de 17 anos que é cadeirante, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, a denúncia do crime foi realizada pelos próprios familiares da vítima. O crime teria acontecido no mês de dezembro, na virada do ano.

“Um familiar presenciou o abuso sexual e encontrou o autor e a vítima despidos no quarto. O suspeito ainda tentou inventar uma história, mas não colou e ele saiu em fuga. Representamos pela prisão dele que foi expedida pelo Judiciário. A adolescente tem uma deficiência intelectual, o que agrava o crime para estupro de vulnerável”, destacou a delegada.

O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Ele deve permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

