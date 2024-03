Homem é preso por estuprar e enforcar sobrinha de 12 anos no interior do AM

Humaitá (AM) – Um homem de 35 anos foi preso, nesta sexta-feira (22), por estupro de vulnerável contra a sobrinha de 12 anos, na comunidade Ipixuna, zona rural de Humaitá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Wagna Costa, da DEP de Humaitá, as diligências iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento que uma criança estava sendo violentada sexualmente pelo próprio tio, em uma comunidade rural.

“Nós nos deslocamos até lá, juntamente com o Conselho Tutelar. Durante escuta especializada com a adolescente, ela relatou que os abusos ocorriam quando ela ia buscar água na casa do indivíduo. O infrator colocava as mãos nas partes íntimas dela e ainda a enforcava para que ela não contasse a ninguém”,

explicou a delegada.