Alessandra Campelo empossa Yomara Lins e Nath Nascimento e fortalece Podemos em Manaus

Manaus (AM) — A presidente do Podemos no Amazonas, deputada Alessandra Campelo, empossou a vereadora Yomara Lins na presidência da Executiva Municipal e a pré-candidata Nath Nascimento na presidência do Podemos Mulher Manaus. Com a presença do deputado Roberto Cidade (União Brasil), pré-candidato a prefeito de Manaus, o ato ocorreu na manhã deste sábado (11), no auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Em sua fala no evento, Alessandra Campelo enfatizou que a chegada de Yomara e Nath às fileiras do partido fortalece a luta das mulheres em Manaus em agendas políticas que vão do combate à violência doméstica ao empreendedorismo. Nacionalmente, o Podemos é presidido pela deputada federal Renata Abreu (SP).

“A nossa ideia é trabalhar construindo políticas públicas, é trabalhar mobilizando as mulheres para termos mais mulheres na política não só em Manaus, mas em todo o País. E, principalmente, combater a violência, trabalhar para que a gente tenha mais creches para que essas mulheres possam estudar e trabalhar, trabalhar para que a gente tenha acesso a uma saúde de qualidade para nós mulheres e para os nossos filhos”, disse Alessandra Campelo.

A deputada, que dirige a Procuradoria Especial da Mulher da ALEAM, acredita que a nova composição feminina do Podemos vai colaborar com o empoderamento das mulheres. Para Alessandra, esse é um instrumento de combate aos relacionamentos abusivos, que são o início de ciclos de agressões, violência doméstica e feminicídio.

“Estamos trabalhando para que a mulher seja empoderada, que ela possa entrar no empreendedorismo, que ela possa entrar no mercado de trabalho, participando de cursos de capacitação porque a independência econômica é fundamental também para garantir à mulher o direito de poder sair de um relacionamento às vezes abusivo e que ela às vezes está presa por dependência econômica”, afirmou Campelo.

A vereadora Yomara Lins também falou sobre a posse na direção da Executiva Municipal do Podemos. “É com muita alegria e com muita responsabilidade que hoje eu assumo a presidência do Podemos Municipal e dizer que estou aqui disposta a trabalhar mais. Vim com vontade de trabalhar, mas vim também com vontade de ajudar toda a equipe para que possamos fazer muito mais vereadores na câmara municipal”.

A apresentadora Nath Nascimento, que vem para sua segunda eleição, também falou de suas pautas prioritárias ao ser empossada na direção do Podemos Mulher Manaus. Em 2020, Nath não assumiu a vaga de vereadora por 30 votos apenas. Allan Campelo, com 4.401 votos, levou a melhor na ocasião. Ambos eram do PSC e agora estão juntos novamente no Podemos.

“Estou muito feliz e muito honrada por esse convite e por estar aqui no meio de mulheres tão maravilhosas”, disse Nath, em seguida fazendo coro ao discurso da deputada sobre a violência doméstica. “É absurdo o número de mulheres que sofrem violência doméstica e muitas vezes ela não sai de casa porque não tem dinheiro, não tem como se sustentar. Então a gente precisa olhar com mais cuidado, não só para as mulheres, mas também para as nossas crianças porque todos os dias a gente mostra o quanto o número de estupros está alto”, concluiu Nascimento.

O deputado Roberto Cidade enalteceu a força das mulheres no Podemos. O pré-candidato a prefeito de Manaus disse que acredita que a participação das mulheres na política melhora a elaboração das leis e execução das políticas públicas. “Contem comigo para fortalecermos cada vez mais as políticas públicas voltadas às mulheres no nosso Amazonas”, disse Cidade.

