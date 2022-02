Homem é morto a tiros em rua do bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um feirante, identificado como Everton Monteiro, de 20 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (6), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Segundo populares, ele caminhava pela rua 49, quando foi abordado por criminosos em um veículo Voyage, de cor prata, momento em que os criminosos efetuaram os disparos.

Desesperada, a família compareceu ao local e a irmã da vítima afirmou que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e trabalhava como peixeiro.

“Meu irmão era um inocente! A gente não sabe porque fizeram uma coisa dessas! Ele morreu inocente”, desabafou a irmã da vítima, inconsolável.

Ameaças

Os populares também acionaram policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para isolaram a área para a chegada de equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Perícia Criminal.

Delegado Cícero Túlio, titular do 6º DIP. Foto: Reprodução

“As equipes da DEHS e do Centro integrado de Comando e Controle já tem as informações (CICC) para tentar identificar o veículo e outras equipes estão em diligência. A princípio, as informações é que ele teria sido ameaçado por um traficante e teriam tentado matá-lo há uns meses. Ainda estamos identificando se ele tem ou não participação em eventos criminosos e se tem passagem criminal”, disse o delegado Cícero Túlio, titular do 6º DIP.

O corpo de Everton foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

