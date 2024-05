Pentecostes 2024 acontece em Manaus neste domingo e vai arrecadar alimentos para RS

Manaus (AM) – Evento religioso que já é tradição no calendário da capital amazonense, a festa de Pentecostes é a grande festa da igreja católica que atrai milhares de pessoas todos os anos. Neste ano, o evento será realizado neste domingo (19), no Sambódromo de Manaus e terá os portões abertos a partir das 14h.

O evento conta com a colaboração de cerca de 2 mil voluntários que atenderão nas áreas de: Liturgia, animação, ornamentação, acolhida, logística, arrecadação de alimentos, coleta, divulgação e comunicação.

Para a segurança da população, o evento conta com o apoio dos órgãos públicos na área da saúde como: Motolâncias e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também contará com um posto médico no local.

Já para a Segurança pública, o apoio é Centro de Comando e Controle da Capital (CICC) com agentes da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) entre outros.

Foto: Divulgação

Às 17h inicia a Solenidade, presidida pelo arcebispo Cardeal Leonardo Steiner e com a presença dos bispos auxiliares, bispos eméritos, padres e diáconos que atuam na Arquidiocese de Manaus.

A celebração deste ano conta com um diferencial: durante o evento, será arrecadado alimentos que serão destinados às famílias do Rio Grande do Sul.

“Nós já colocamos a disposição a possibilidade da contribuição da coleta da celebração. Nós vamos usar a coleta para as despesas, mas um tanto da coleta nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando a tragédia ambiental que está a acontecer e nós queremos dar a nossa contribuição. No momento mais difícil da pandemia, nós recebemos muita solidariedade. E nós queremos agora também mostrar a nossa solidariedade para com os irmãos e irmãs que sofrem”, explicou Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.

Como gesto concreto, a igreja pede a doação de 1kg de alimento não perecível que, após arrecadados, serão destinados as famílias mais necessitadas. A Cáritas arquidiocesana será responsável por destinar as doações. Padre Geraldo Bendaham, coordenador arquidiocesano de pastoral, pede atenção aos fiéis quanto a data de validade do alimento que irão levar para o sambódromo da capital, pois na Festa de Pentecostes 2023, metade do que foi arrecadado estava fora do prazo:

“Ele tem que ter validade para, assim, a gente fazer uma doação de qualidade. Tenho certeza que vocês vão caprichar na doação, pode trazer 1kg, 2kg ou mais de alimentos porque tem muita gente que realmente que está passando fome”, explicou padre Geraldo Bendaham, coordenador arquidiocesano de Pastoral.

*Com informações da assessoria

