Fiéis se reúnem para participar de Via Sacra nesta sexta-feira (29), em Manaus

Manaus (AM) – Como parte da programação divulgada pela Arquidiocese de Manaus, nesta sexta-feira (28) os fiéis católicos se reunirão no Centro da capital amazonense para participar da tradicional procissão da Via Sacra. A Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição sairá pelas ruas às 9h.

Antes da Via Sacra, a Catedral promove a realização do Ofício da Manhã, às 7h. Às 9h, os religiosos saem da Catedral em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Foto: Arquidiocese de Manaus

Já às 14h, ocorrerá a Meditação das Setes Dores de Nossa Senhora; às 15h, será a Celebração do Senhor, e finalizando a programação, às 16h, será realizado a Procissão do Senhor Morto, do Santuário de Nossa Senhora de Fátima para a Catedral.

A procissão da catedral conta com 14 estações que relembram o sofrimento de Jesus até o seu sepultamento.

Confira as estações

1ª Em frente a Igreja Nossa Senhora da Conceição

2ª Sete de Setembro esquina com a Eduardo Ribeiro

3ª Sete de Setembro no fim do Banco Bradesco

4ª Sete de Setembro Colégio Estadual

5ª Sete de Setembro – próximo à casa Sorria

6ª Sete de Setembro – esquina com a Major Gabriel

7ª Sete de Setembro – esquina com Jonathas Pedrosa

8ª Sete de Setembro – esquina com Visconde

9ª Visconde – em frente a Pronatus

10ª Visconde – esquina com a rua Santa Isabel.

11ª Visconde – Em frente ao Santuário São José.

12ª Visconde – esquina com Leonardo Malcher.

13ª Visconde – Em frente à Real Parabrisa.

14ª Em Frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima

Fiscalizações de trânsito

Foto: Divulgação/IMMU



Para garantir a fluidez do trânsito no Centro de Manaus, a Prefeitura de Manaus realizará operações de monitoramento e fiscalização para garantir a segurança viária e a fluidez nas vias da cidade, especialmente em locais onde haverá eventos religiosos como Vias Sacras. Cerca de 50 servidores vão realizar rondas e fiscalização em pontos nas ordens de serviços.

No centro da cidade, os agentes de trânsito do IMMU irão acompanhar as ações da Via Sacra realizada pela Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição – a Igreja da Matriz, que iniciam às 7h. Os fiéis irão percorrer as vias: avenida 7 de Setembro (igreja matriz); avenida Visconde de Porto Alegre (contramão) – avenida Tarumã (Santuário de Nossa Senhora de Fátima).

No retorno, os fiéis passam pela avenida Tarumã (Santuário Nossa Senhora de Fátima); avenida Visconde de Porto Alegre e avenida 7 de Setembro (contramão). As vias serão interditadas temporariamente para passagem dos participantes da Via Sacra e serão liberadas após a passagem dos fiéis.

Outro evento que terá atenção especial devido às interdições do trânsito, será a Via Sacra na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus, às 15h. O evento percorrerá os trechos da rua Fortaleza e avenidas Umberto Calderaro e Mário Ypiranga.

No bairro Tarumã, Zona Oeste da capital, o IMMU irá acompanhar a Via Sacra da Igreja Santa Teresa D´Ávila Tarumã, às 15h. O evento será na avenida do Turismo e agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores e garantir a segurança dos fiéis.

Leia mais

Igreja da Restauração na Zona Leste realiza ação social com pessoas em situação de rua

Catedral Metropolitana é interditada após risco de desabamento em Manaus

Bancada do AM garante recursos para reforma de igrejas históricas do Centro de Manaus